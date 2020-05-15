Іспанці проти свого уряду. Родичі померлих від коронавірусу подали позов до суду. Звинувачують прем'єра Педро Санчеса та його міністрів у бездіяльності, яка призвела до смертей. Тетяна Логунова поцікавилась - які шанси у позивачів - виграти справу.

Три тисячі двісті шістдесят вісім людей і один колективний позов. Іспанці, які через пандемію коронавірусу втратили рідних, пішли до Верховного суду. Винними у смерті своїх близьких вони вважають прем'єра Педро Санчеса і його уряд. Які вчасно не зреагували на загрозу і не впоралися з кризою у системі охорони здоров'я. З позивачами згодні і громадські діячі.

Кармен Флорес, голова асоціації захисту пацієнтів Іспанії:

В результаті непрофесійних дій уряду вірус забрав життя тисяч людей. Катастрофи можна було уникнути.

Карантин запровадили надто пізно - впевнені позивачі. На початку березня, коли в Іспанії вже реєстрували хворих, в країні не заборонили ані мітингів, ані маніфестацій. До прикладу, восьмого березня, у Мадриді відбувся багатотисячний марш проти гендерної нерівності. Жорсткі обмеження - прем'єр Санчес запровадив лише через тиждень.

Педро Санчес, прем'єр-міністр Іспанії:

Я хочу наголосити, що під час карантину людям буде дозволено залишати домівки лише у певних випадках. Це: необхідність придбати продовольчі або фармацевтичні товари, візит до лікаря, а також потреба поїхати на роботу.

Ще одне звинувачення на адресу уряду - нездатність забезпечити тестами і засобами індивідуального захисту будинки для літніх людей. У цих закладах постійно фіксували спалахи хвороби. Лише у Мадриді за офіційними даними від коронавірусу померли шість тисяч стареньких. В інших містах країни - ситуація не менш жахлива.

Манель Фатес, керівник будинку для літніх людей у Барселоні:

У нас інфікувалися дуже багато мешканців, десь 70 процентів. Владі знадобилося багато часу, аби прийняти рішення про закриття цих закладів для відвідувачів. А коли вона це зробила, у нас не було жодних засобів індивідуального захисту, нам не рекомендували носити маски. Не проводили і ПЛР-тести, тож до появи симптомів, ми не могли знати, хто захворів.

Розібратися з діями уряду хоче й іспанська опозиція. Але пізніше, коли вдасться подолати вірус.

Наразі пандемія в Іспанії йде на спад. Тим не менше, країна й досі вважається однією з найураженіших від коронавірусу держав світу. Від початку березня в Іспанії захворіли майже 230 тисяч людей. 27 тисяч з них померли.