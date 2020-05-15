Цена нефти Brent превысила $32 впервые с 6 мая [ Редактировать ]
Цены на нефть продолжают расти в пятницу, 15 мая, благодаря росту спроса в Китае после ослабления карантина, сообщает Reuters.
Июльские фьючерсы европейской нефти марки Brent превысили $32 впервые с 6 мая. На 9:32 по киевскому времени рост на Интерконтинентальной бирже ICE составляет 3,5% - до $32,2 за баррель. В четверг, 14 мая, нефть Brent подорожала на 7%.
Июньские фьючерсы американской нефти бренда WTI также демонстрируют рост (+2,8%) и торгуются на уровне $28,3 за баррель. На предыдущей сессии она подорожала на 9%.
На фоне сокращения поставок в начале мая на 10 млн баррелей в день со стороны Организации стран-экспортеров нефти и других крупных производителей (ОПЕК+), Саудовская Аравия на этой неделе пообещала снизить в нюне поставки нефти почти на 5 миллионов баррелей в сутки. Фактором роста котировок "черного золота" является и увеличение переработки на НПЗ в Китае.
Международное энергетическое агентство прогнозирует, что во второй половине этого года запасы нефти сократятся примерно на 5,5 млн баррелей в сутки. Между тем запасы сырой нефти в США упали впервые за 15 недель.
Аналитики считают, что при текущих объемах нефти, накопленных в хранилищах, цены могут вырасти еще на $5-10.
Напомним, что швейцарский банк UBS опубликовал прогноз, что ослабление ограничений может привести к балансу спроса и предложения на рынке нефти уже в третьем квартале 2020 года. К концу текущего года нефть марки Brent может подорожать до $43 за баррель, а к середине 2021 года - до $55.
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