Італія пригрозила виходом із Євросоюзу [ Редактировать ]
У Європейському Союзі - чвари через можливу втрату прибутків від туристів. Італія пригрозила виходом з ЄС у разі створення так званих "зелених коридорів" між державами спільноти. Про це заявив прем'єр-міністр країни. Щоб реанімувати європейську економіку, планують запустити туризм усередині ЄС.
Утім, відпочивальники зможуть дістатися не усіх держав, все залежатиме від епідеміологічної ситуації у "країні-приймальниці". Італію пандемія накрила чи не найбільше. Тож у разі заборони в'їзду сюди - туристичний сектор країни зазнає колосальних збитків, близько 120 мільярдів євро.
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