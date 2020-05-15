У Європейському Союзі - чвари через можливу втрату прибутків від туристів. Італія пригрозила виходом з ЄС у разі створення так званих "зелених коридорів" між державами спільноти. Про це заявив прем'єр-міністр країни. Щоб реанімувати європейську економіку, планують запустити туризм усередині ЄС.

Утім, відпочивальники зможуть дістатися не усіх держав, все залежатиме від епідеміологічної ситуації у "країні-приймальниці". Італію пандемія накрила чи не найбільше. Тож у разі заборони в'їзду сюди - туристичний сектор країни зазнає колосальних збитків, близько 120 мільярдів євро.