В Днепровском районе Киева произошло жуткое ДТП. Водитель с признаками опьянения разбил три машины и пытался покинуть место происшествия. Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

Предварительно установлено, что водитель транспортного средства ВАЗ, не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем Dacia. В результате, оба автомобиля получили механические повреждения.

"Вместо того чтобы остановиться, водитель автомобиля ВАЗ продолжил движение. Но, не проехав и километра, последовало еще одно ДТП. По предварительной информации, водитель ВАЗа ни избрал безопасную скорость движения, не придерживался безопасной дистанции, как следствие, не справился с управлением и повредил еще две машины: ВАЗ и Volkswagen", - сообщили патрульные.

На водителя патрульные составили ряд административных материалов, а именно: постановление по части 1 статьи 126 (Управление транспортным средством без соответствующих документов), протокол по части 1 статьи 130 (Управление в состоянии опьянения), 2 протокола по статьи 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и протокол по статьи 122-2 (Оставление места ДТП) КоАП.

Ранее сообщалось, что на Прикарпатье в ДТП погибла 20-летняя девушка.