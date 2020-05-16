Подвійний тариф за роботу з хворими на коронавірус. Лікарям Одещини переглянули надбавки. Нарахують їх за роботу з березня. Таке рішення ухвалила Одеська облрада.

Про що ще говорили на сесії - далі в матеріалі.

На попередній сесії Одеська облрада вже виділила кошти медпрацівникам восьми опорних лікарень - вони першими почали рятувати хворих на COVID-19. Наразі медикам доплачують до 200 відсотків окладу. Тепер депутати проголосували за те, щоб розширити список медзакладів, працівникам яких надаватиметься така допомога.

Наталія Одарій-Захар'єва, т.в.о. директора Департаменту охорони здоров'я Одеської ОДА:

У зв'язку з тим, що в медичних закладах первинного, вторинного та третинного рівня, які не є опорними, медичні працівники також стикаються з поодинокими випадками захворювання на корона вірус - вони також потребують забезпечення аналогічними грошовими виплатами.

Друге болюче питання, що обговорили - небувала посуха. Останні півроку в регіоні не було ні дощів, ні снігу. Як наслідок, фермери втратили врожай. І про допомогу просять уже два місяці.

Віктор Баранський, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя":

Одесская область пострадала больше всех в Украине. У нас особенно Бессарабия, южная часть нашей области - там потери составляют по некоторым культурам более 75 процентов урожая. Есть некоторые поля, которые вообще полностью уничтожены. Очень печально видеть, что центральная власть, что власть так называемых "слуг народа" абсолютно не реагирует, не предпринимает никаких мер.

Обласна влада просить керівництво країни виділити бюджетні кошти на підтримання постраждалих агропідприємств. Крім того, пропонує надати фермерам компенсації в разі погашення кредитів і запровадити податкові канікули.

Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Это не вопрос прибыли каких-то фермеров - то есть они там разорятся/не разорятся - это целая отрасль погибает и огромное количество людей - тех же пайщиков - сейчас останутся просто без средств к существованию. В результате, на фоне принятого закона о земле это приведет кроме голода еще к колоссальному рейдерству и последующей безработице. Потому что крупные компании только этого и ждут для того, чтобы в случае если будут падать - а это мы уже видим, что это происходит - наши фермеры - чтобы эта земля перешла в руки транснациональных корпорациям.

На сесії депутати обговорили і ситуацію на "Українському Дунайському Пароплавстві", що в Ізмаїлі. Після низки корупційних скандалів на цьому держпідприємстві Міністерство інфраструктури призначило нового керівника УДП. Але трудовий колектив тепер скаржиться і на нього. Мовляв, зловживання тривають. Отже, облрада звернулася до правоохоронних органів з проханням перевірити факти можливої корупції.

Роман Сеник, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя":

К сожалению, мы наблюдаем то, что центральная власть, скажем так, покрывает деятельность нового руководства, которое продолжает политику уничтожения данного госпредприятия. Мы этого допустить не можем, потому что, во-первых: это потеря рабочих мест, во-вторых: это порядка 300 тысяч гривен ежемесячных доходов в областной бюджет - это миллионы гривен в государственный бюджет. Если его завтра закроют - наша область потеряет очень крупный актив.

Чи не розкрадають флот на УДП? Яка наразі кількість теплоходів та барж, що перебувають на його балансі? На ці запитання могло б дати відповідь оприлюднення результатів аудиту, що був проведений на підприємстві минулого року. Та їх і досі немає у відкритому доступі. Про це розповідають співробітники пароплавства на умовах конфіденційності - бо ж бояться переслідувань з боку начальства.

Мне понятно, почему не хотят показывать его - особенно журналистам: там описана ситуация реальная в пароходстве, реальные коррупционные схемы, имена и фамилии тех, кто постоянно разворовывал и продолжает разворовывать УДП.

Випадково чи ні - але у день сесії в Одесу зненацька приїхав міністр інфраструктури Владислав Криклій. Каже: результати аудиту УДП не оприлюднили, бо триває розслідування кримінальних справ. Але обіцяє це зробити. Щоправда, коли саме - не знає.

Владислав Криклій, міністр інфраструктури України:

Я маю перевірити - зараз не можу сказати стосовно того, як там кримінальна справа ця відбувається. Ну, деталей я не знатиму, звісно, кримінальної справи, але хоча би розуміти там процес - наскільки вони далеко, тому що це теж є частиною інформації аудиту. А інформація, яка доступна, - звісно, що ми зможемо відкрити.

Депутати облради кажуть: можливо, їхнє звернення до правоохоронців підштовхне міністерство до більшої прозорості. Поки ж підозрюють: можновладці навмисно доводять до банкрутства "Українське Дунайське Пароплавство", щоб потім за безцінь передати його у приватні руки.

* * *

Нагадаємо, в "Українському Дунайському Пароплавстві" періодично спалахують гучні корупційні скандали. Раніше функціонерів підприємства викривали і на хабарах у сотні тисяч доларів, і на продажі флоту за копійки.

З осені УДП очолює Олексій Хомяков. І майже одразу він здивував колектив. Зокрема - кадровою політикою: своїми радниками призначив Андрія Кравцова та Олександра Кравченка. Перший - є співвласником фірми, що заборгувала пароплавству понад 80 тисяч доларів. Другий - ймовірно, причетний до відчуження закордонних активів пароплавства.

Ще в березні ми надсилали до Міністерства інфраструктури запити з проханням пояснити ці призначення, але відповідей так і не отримали. І от щойно облрада порушила на сесії питання про УДП, в Одесу терміново приїжджає міністр Криклій та заявляє про готовність оприлюднити результати аудиту. Тоді виникає питання - чому не відповідали на журналістські запити?