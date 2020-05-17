Стартаперы разработали антибактериальное средство для протирания стекол одних из самых популярных предметов для ежедневного использования: телефонов и очков.

Об этом сообщается на сайте Kickstarter.

По информации, новосозданный девайс называется UnSmuge и представляет собой небольшой флакон, в который помещена мягкая губка с антисептиком, позволяющая продезинфицировать стекла, без риска поцарапать или испортить.

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Отмечается, что средство уничтожает любые виды микроорганизмов и вирусов с поверхностей.

Известно, что его цена будет составлять 22 доллара, а начало серийного производства планируется на конец лета 2020 года.

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