Противодействие вирусу: Xiaomi разработали стерилизующий девайс [ Редактировать ]
Китайская компания Xiaomi создали воздушный очиститель от бактерий, который может удалить любые бактерии.
Об этом пишет Igeekphone.
По их словам, гаджет-капсула не требует подзарядки или подключения к электросети, в него можно налить специальный гель, который и имеет антисептические свойства.
Отмечается, что стерилизатор можно использовать при удалении бактерий из холодильника, а также он может убирать бактерии в комнатах и на мебели.
Известно, что девайс в Поднебесной стоит около 8 долларов.
Фото: Igeekphone
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