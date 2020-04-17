Китайская компания Xiaomi создали воздушный очиститель от бактерий, который может удалить любые бактерии.

Об этом пишет Igeekphone.

По их словам, гаджет-капсула не требует подзарядки или подключения к электросети, в него можно налить специальный гель, который и имеет антисептические свойства.

Отмечается, что стерилизатор можно использовать при удалении бактерий из холодильника, а также он может убирать бактерии в комнатах и на мебели.

Известно, что девайс в Поднебесной стоит около 8 долларов.

Фото: Igeekphone

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