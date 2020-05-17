На Донбасі поранено українського військового. За добу ворог порушував режим тиші чотири рази. Неподалік Авдіїівки по нашим бійцям цілили мінометним вогнем.

Тим часом медики борються за життя місцевої жінки, яка підірвалася на міні неподалік Докучаєвська. Хотіла перетнути лінію зіткнення. Більше розкаже Руслан Смєщук. Він щойно повернувся з передової.

Нерозірвані снаряди та гільзи навкруги. Це окопи під Логвиновим Донецької області. Тут періодично лунають постріли чи поодинокі вибухи. Нинішня доба видалася неспокійною, гриміло вздовж усієї лінії зіткнення. Двоє наших військових були поранені.

Загрозою для військовослужбовців залишаються снайпери. Ось на цих позиціях вояк показує Годзілу - макет солдата, який переважно в сутінках виставляють у відкритих місцях - приманюють снайперів.

"Назвали в честь нашого солдата, який тут несе службу. У якого свої розрахунки зі снайперами. А це засіб контрснайперської боротьби. Щоб знайти снайпера, і дати по ньому".

Крім того, часто бойовики скеровують вогонь із передових, як тут кажуть нульових окопів, на більш віддаленні бліндажі. Тож навіть пересуваючись на декілька кілометровій дистанції в глибині - військові зберігають пильність.

позивний "Антоніо", військовослужбовець Збройних Сил України:

Противник останнім часом практикує практику швидко заїхати на вогневі рубежі, відкрити хаотичний вогонь, провокаційний. По наших позиціях, по тилових пунктах. Де знаходяться військовослужбовці-жінки, зв'язківці, кухарі.

А от під окупованим Докучаєвськом, це поблизу Волновахи та зачиненого зараз пункту пропуску Новотроїцьке, сталася НП з мирною жителькою. Жінка вирішили перетнути лінію зіткнення, випадково зайшла на мінне поле, наступила на протипіхотну міну й була сильно травмована. На щастя, її вчасно помітили військові "на нульовому опорнику".

Володимир, військовослужбовець ЗСУ:

Виявили що це людина в білій футболці, рухається якось травмовано. Підійшла до нас, ми її положили на носилки, далі принесли на місце. Туди прибули медики - ми її передали.

Медики стабілізували поранену й надали їй первинну допомогу. Щоб вона не померла від шоку та втрати крові.

Михайло, бойовий медик ЗСУ:

Часткова ампутація лівої стопи, множинні осколкові рани кінцівок. З мого досвіду - це могла бути міна нажимної дії, вона на неї наступила, їй ампутувало ногу. І поранення в основному були осколкові тильної сторони.

Зараз потерпіла перебуває у волноваській лікарні, її стан медики оцінюють як стабільно тяжкий. Саме такі приховані загрози, міни, одна з найбільших небезпек для мирного населення під час так званого перемир'я. За останніми даними ООН, лише в березні на Донбасі загинули 19 цивільних, ще 17 поранено. І навіть коли постріли вщухають, ця, просякнута війною земля, не стає безпечнішою.