Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что эпицентр эпидемии коронавируса сместился в Восточную Европу. Об этом сообщает The Telegraph, ссылаясь на комментарии директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге

Глава ВОЗ прогнозирует, что под самым большим ударом второй волны COVID-19 окажутся: Россия, Украина, Беларусь и Казахстан. Ханс Клюге призвал жителей этих стран быть бдительными и готовиться к более агрессивному и опасному коронавирусу, чем сейчас.

Клюге отметил, что пик второй волны коронавируса, припадет именно на осень и зиму 2020. Также глава ВОЗ отметил, что коронавирус в эти периоды будет более опасным и смертельным, чем в карантинный период.

Напомним, ранее спад пандемии коронавируса в Украине прогнозируют на третью декаду мая 2020 года.

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Ранее, пресс-секретарь Путина- Дмитрий Песков заболел коронавирусом. Вскоре и его жена- Татьяна Навка заболела COVID-19.