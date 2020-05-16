Коронавирус "захлестнет" Украину новой смертельной волной - ВОЗ [ Редактировать ]
Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что эпицентр эпидемии коронавируса сместился в Восточную Европу. Об этом сообщает The Telegraph, ссылаясь на комментарии директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге
Глава ВОЗ прогнозирует, что под самым большим ударом второй волны COVID-19 окажутся: Россия, Украина, Беларусь и Казахстан. Ханс Клюге призвал жителей этих стран быть бдительными и готовиться к более агрессивному и опасному коронавирусу, чем сейчас.
Клюге отметил, что пик второй волны коронавируса, припадет именно на осень и зиму 2020. Также глава ВОЗ отметил, что коронавирус в эти периоды будет более опасным и смертельным, чем в карантинный период.
Напомним, ранее спад пандемии коронавируса в Украине прогнозируют на третью декаду мая 2020 года.
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