Лекарство от коронавируса: медики нашли "панацею" [ Редактировать ]
Ученые Калифорнийской биотехнологической компании Sorrento Therapeutics, кажется, ближе всех подобрались к разработке лекарства, способного эффективно противостоять коронавирусной инфекции. Они утверждают, что обнаружили антитело, полностью блокирующее COVID-19. Об этом пишет Fox News.
По данным телеканала, ученые из биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили об обнаружении антитела под названием STI-1499, которое может защищать человеческий организм от нового коронавируса SARS-CoV-2 и вывести его из организма за 4 дня.
Во время лабораторных экспериментов антитело останавливало заражение коронавирусом здоровых клеток в 100% случаях. STI-1499 - это целый коктейль из десятка антител, - белка, содержащегося в плазме крови, который выделяют клетки иммунной системы, предназначенного для нейтрализации патогенов. Антитела брались из плазмы крови выздоровевших пациентов.
Как объясняют ученые, принцип действия обнаруженного антитела заключается в том, что оно движется вокруг вируса и выводится его из человеческого организма в течение 4 дней.
Разработка антител для лекарственного препарата против коронавируса сейчас проводится сразу в нескольких американских лабораториях, в том числе в Медицинской школе Маунт-Синай В Нью-Йорке. Специалисты Sorrento Therapeutics планируют в ближайшее время объединить свои наработки.
В биотехнологической компании заявили, что могут производить до 200 тысяч лекарственных доз в месяц. Вполне возможно, что препарат против коронавируса может появиться раньше вакцины.
Напомним, ВОЗ сделал неутешительный прогноз касаемо эпидемии коронавируса в Украине.
по теме
Стали відомі головні шляхи зараження коронавірусом
Нова інфекція у 100 разів заразніша, ніж вірус "САРС", що спричинив епідемію атипової пневмонії у 2003 році, а також пташиний грип
Бразилія встановила антирекорд захворювання на COVID-19
У світі на коронавірус захворіли вже понад 3 мільйони 250 тисяч людей, третина з них одужала
У Німеччині розробили безконтактні тест-системи на коронаввірус
Розробники намагаються захистити медпрацівників від можливого інфікування при перевірці людей з підозрою на COVID-19 - як працює автоматична система забору аналізів, чи часто хворіють німецькі лікарі і які претензії мають до уряду?
Тесты на коронавирус: украинцев начинают массово проверять
В Украине начнут использовать ИФА-тесты на определение антител к коронавирусной инфекции
Коронавирус в Украине: последние сведения
За минувшие сутки в Украине зафиксировано 528 новых случаев коронавируса