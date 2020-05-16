Ученые Калифорнийской биотехнологической компании Sorrento Therapeutics, кажется, ближе всех подобрались к разработке лекарства, способного эффективно противостоять коронавирусной инфекции. Они утверждают, что обнаружили антитело, полностью блокирующее COVID-19. Об этом пишет Fox News.

По данным телеканала, ученые из биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили об обнаружении антитела под названием STI-1499, которое может защищать человеческий организм от нового коронавируса SARS-CoV-2 и вывести его из организма за 4 дня.

Во время лабораторных экспериментов антитело останавливало заражение коронавирусом здоровых клеток в 100% случаях. STI-1499 - это целый коктейль из десятка антител, - белка, содержащегося в плазме крови, который выделяют клетки иммунной системы, предназначенного для нейтрализации патогенов. Антитела брались из плазмы крови выздоровевших пациентов.

Как объясняют ученые, принцип действия обнаруженного антитела заключается в том, что оно движется вокруг вируса и выводится его из человеческого организма в течение 4 дней.

Разработка антител для лекарственного препарата против коронавируса сейчас проводится сразу в нескольких американских лабораториях, в том числе в Медицинской школе Маунт-Синай В Нью-Йорке. Специалисты Sorrento Therapeutics планируют в ближайшее время объединить свои наработки.

В биотехнологической компании заявили, что могут производить до 200 тысяч лекарственных доз в месяц. Вполне возможно, что препарат против коронавируса может появиться раньше вакцины.

Напомним, ВОЗ сделал неутешительный прогноз касаемо эпидемии коронавируса в Украине.