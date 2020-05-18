По состоянию на утро 18 мая в Украине зафиксировали 18 616 случаев коронавируса, за прошедшие сутки заразились 325 человек и 21 - умер. Такие данные приводит карта СНБО по распространению инфекции.

Вместе с тем, за минувшие сутки от COVID-19 выздоровели 160 украинцев.

Ранее мы писали, что коронавирус готовиться нанести повторный удар по Украине. ВОЗ опубликовала данные о времени начала новой волны эпидемии.

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