В Украине фиксируют снижение числа зараженных COVID-19 [ Редактировать ]
По состоянию на утро 18 мая в Украине зафиксировали 18 616 случаев коронавируса, за прошедшие сутки заразились 325 человек и 21 - умер. Такие данные приводит карта СНБО по распространению инфекции.
Вместе с тем, за минувшие сутки от COVID-19 выздоровели 160 украинцев.
Ранее мы писали, что коронавирус готовиться нанести повторный удар по Украине. ВОЗ опубликовала данные о времени начала новой волны эпидемии.
Читайте также, сколько живет коронавирус на разных поверхностях.Также мы писали о том, как понять что у вас коронавирус. Кроме того помните, чтобы обезопасить себя, в первую очередь, придерживайтесь простых правил гигиены, которые помогут вам в профилактике заболевания.
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