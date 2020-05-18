Відсьогодні набирає чинності постанова Кабінету міністрів про державне регулювання цін. Йдеться про товари, що мають істотну соціальну значущість та протиепідеміологічне призначення.

Це стосується зокрема молока, курячих яєць, гречки, хлібу, масла ну і антисептиків - повідомляє Держпродспоживслужба. Регулювання діятиме до закінчення карантину.

Продавці змушені декларувати наміри змінити роздрібні ціни. Урядове рішення - не стосується гуртової торгівлі.