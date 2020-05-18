Хакерський скандал у США. Нігерійські шахраї викрали сотні мільйонів доларів із Фонду допомоги безробітним. Як це могло статися? Дмитро Анопченко - про деталі і наслідки гучної афери.

Безробіття в штатах катастрофічне, найближчим часом до 20-25 відсотків населення можуть звернутися до держави за виплатами, прогнозує ФРС. Тож і завантаженість посадовців соцстрахування така, що заявки вони практично не перевіряють - ледь встигають просто реєструвати, опрацьовуючи паперові форми і вмовляючи людей реєструватися через інтернет. Саме онлайн і стався збій.

До цього про "нігерійських шахраїв" ми з вами чули хіба що з емейлів, які вони розсилають по всьому світу - про мільйонні спадки і прохання допомогти їх отримати, заробивши на цьому. Але, здавалося б, на це давно ніхто не "клює". Дедалі більшим було здивування, коли Secret Service побачив масштаби нової афери.

Викравши базу даних персональної інформації про американців - прізвища, дати народження, номери соціального страхування (це аналог нашого ідентифікаційного коду) хакери масово оформлювали заявки на виплати з безробіття - від імені людей, які нічого про це не знали й здебільшого роботу взагалі не втрачали.

Через інтернет реєстрували сотні тисяч реальних людей в системі, а номери рахунків підставляли свої; держава - не перевіряючи, виплачувала гроші. Кошти збирали та переводили в готівку місцеві посередники, отримуючи їх через банкомати - щоб особисто у відділеннях банків не "світитися". Причому до моменту, коли схему "накрили"- встигли "вимити"сотні мільйонів доларів.

Влада довго нічого не розуміла, доки розлючені американці не почали масово телефонувати і писати чиновникам - мовляв, чому ми отримуємо повідомлення про якісь виплати? Ми їх не оформлювали! А коли перевіряли рахунки, на які переказували гроші, з'ясовувалося - вони людям не належать.

Аферисти всюди вказували ті ж самі реквізити, але співробітники соцстрахування це прогледіли, а в їхніх комп'ютерних системах безпекові алгоритми, які б автоматично звіряли дані, взагалі не були прописані.

Найбільше проблем у провінційному штаті Вашингтон (там система просто паралізована через масові фальшиві звернення і такі ж масові хибні виплати), але проблеми зафіксовані також у шести інших штатах, зокрема у Флориді.

Де місцева влада тепер бідкається - мовляв, для них афера стала "ударом під дих"(так і буде, або неочікуваним ударом). Хотіли якомога більше спростити для людей процес оформлення виплат - і самі ж стали заручниками цього, адже тепер для справді безробітних грошей може не вистачити.