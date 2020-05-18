Така розрекламована державою підтримка бізнесу виявилася недоступною. Йдеться про програму кредитування "5-7-9". Чому малі підприємці, для яких ці позики могли б стати рятівним колом в період кризи, масово отримують відмови від банків? Розбирався Даніїл Снісар.

Дев'ять, сім та навіть п'ять відсотків річних: так звані "доступні кредити" для мікро- та малого підприємництва, планували давно. особливої актуальності програма набула під час карантину і мала стати рятувальним кругом для підприємців, бізнес яких ризикував сягнути економічного дна, через обмежувальні карантинні заходи. Тож, очікувано, що до банків почали звертатися тисячі дрібних бізнесменів.

І одразу почали отримувати тисячі відмов. Хоча за задумом. На п'ятивідсотковий кредит може розраховувати малий бізнес або стартап, який створить хоча б 2 робочі місця. 7% для бізнесу з виручкою до 25 мільйонів у рік. 9% - для підприємства з прибутком до 50 мільйонів гривень. кінець графіки

Бо проблеми у бізнесменів різних калібрів - починаються однаково. Вже на порозі банку. Підприємець має надати пакет документів:

Про фінансову звітність та походження капіталу. Бізнес-план, якщо запланував стартап. А ще повинен мати заставне майно. Після цього - банк починає прискіпливу перевірку, яка може затягнутися на тижні. І навіть якщо із документами все гаразд, шанси отримати кредит - 50 на 50.

Дмитро Борисов, ресторатор:

Ми подали в усі можливі банки на отримання цих кредитів. Але поки що немає результатів.

Ресторатор Дмитро Борисов, як всі його колеги дуже втратив під час карантину. Та в тому, що отримає таку потрібну позику, сумнівається. Каже, повністю виконати вимоги банків часто, бізнес просто не взмозі.

Дмитро Борисов, ресторатор:

Мені здається, що це більш декларативна історія. А в реальності малий, мікробізнес не може, в принципі, цим скористатися. Тому що як правило ми знаходимося в орендних приміщеннях і закладати почку, чи не знаю що ми не маємо можливості, бо у нас їх не так багато.

Не повні півтисячі кредитів з-понад п'ять тисяч заявок. Таку мізерну кількість позик підприємцям видали банки, задіяні у програмі "5-7-9". Хоча у січні анонсували: за рік допоможуть десяткам тисяч! З бюджету виділили на це два мільярда гривень.

Андрій Новак, економічний експерт:

Український уряд пішов неправильним шляхом, шляхом формування окремих фондів у державному бюджеті. Треба було йти іншим шляхом, а саме добиватися зниження кредитних ставок в усій банківській системі України.

Банки просто бояться ризикувати своїми грішми. А у компенсацію від держави до кінця не вірять. Те, що програма доступних кредитів виявилася недоступною, схоже, зрозуміли і в уряді. Тож зараз її удосконалюють.

Юрій Гаврилечко, економічний експерт:

Уряд проводить консультації з комітетом, щодо більш розширеної програми підтримки бізнесу, зокрема, за умовною назвою "Нові гроші", де малий та середній бізнес зможе розраховувати на кредити під три відсотки.

Та отримати таку допомогу все одно зможуть не всі. Хоча б тому, що половина вітчизняного бізнесу - працює в тіні. Зокрема, й через високі податки.

Дмитро Борисов, ресторатор:

Держава мінімум приймає участь в регулюванні бізнесу. Відкриває ринок. Просто дає можливість бізнесу самому створювати якийсь бізнес. З'являються інвестиції, з'являються кредитування і інші інструменти фінансові, які на моєму віці, я жодного разу в Україні не мав.

Розглядають в уряді і можливість надання податкових канікул. Але це теж може залишитися лише декларацією. Бо податки бізнесу це наповнення бюджету. А з цим в Україні завжди біда.