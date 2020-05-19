Кабмін дозволить запуск громадського транспорту та метро [ Редактировать ]
Кабмін протягом тижня запустить громадський транспорт, метро та відкриє дитсадки. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив - уряд дозволить роботу громадського транспорту з 22 травня, метрополітену і дитсадків - з 25.
Остаточне рішення буде завтра. Натомість в уряді попереджають - нехтування безпекою може спричинити нову хвилю захворюваності на COVID-19.
Наразі динаміка позитивна. Три дні поспіль статистика інфікованих іде на спад. За минулу добу 325 заражень. Від початку пандемії перехворіли більш як 18 з половиною тисяч людей. Одужали 5 тисяч. В чотирьох регіонах минулої доби не було зафіксовано жодного випадку.
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