Хто у світі карантинить найдовше? Це - Китай! Там обмеження діють вже аж 112 днів. Але при цьому загально-національного карантину в Піднебесній не оголошували. До речі, як і в Росії.

Якщо подивитися на карту, то всі країни світу сидять на карантині приблизно однаково - 2 місяці. Та якщо скласти рейтинг карантинних лідерів, то він виглядатиме так: Китай. Друга - Італія, 65 діб суворого режиму. За нею - Данія. Четверта - Україна, 63 дні офіційних коронавірусних обмежень.