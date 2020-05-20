У Китаї місцева дизайнерка взялася створювати брендові маски. Коштують вони немало, але вже мають неабиякий попит. І продавати їх жінка планує не лише в Китаї, а й за кордоном. Чим особливий новий елемент гардеробу?

На перший погляд, це звичайний швейний цех у Китаї. Утім, на цьому підприємстві виробляють унікальні брендові захисні маски. Власниця підприємства та місцева дизайнерка Чжоу Лі вирішила потішити китайців своїм ноу-хоу.

Чжоу Лі, китайська дизайнера:

Наш товар не лише покликаний захистити людину від вірусів, а й дбає про її естетичний вигляд. Так, здебільшого наші маски - для жінок.

Така продукція Лі коштує не дешево - приблизно 20 доларів. Усе через матеріал, з якого її виготовляють. Спочатку швачки зі шматка шовку викроюють пов'язку, а потім власноруч вишивають на ній візерунки у вигляді орхідей чи камелій. Для китайців це - символ удачі. До того ж така маска доволі функціональна.

Чжоу Лі, китайська дизайнера:

Передусім, я хочу звернути увагу на тканину. Вона щільна, проте водночас через неї легко дихати. Також у внутрішній шар наших масок ми поміщаємо сертифіковані захисні фільтри.

Чжоу Лі нерідко й сама стає біля швачок і допомагає їм. Китайська дизайнерка вважає: світова пандемія коронавірусу змінила ставлення до масок. На її думку, невдовзі це перетвориться на цілу фешн-індустрію.

Чжоу Лі, китайська дизайнера:

У майбутньому маски стануть звичним елементом нашого гардеробу, а дизайнери матимуть широкий простір для втілення креативних ідей.

Нині швейний цех за день виробляє понад 600 брендових масок. Лі розповідає: попит на продукцію шалений, пов'язки розкуповують вмить. Однак дизайнерка не планує обмежуватися лише Китаєм і вже очікує скасування карантину, щоб продавати свою продукцію в Європі.

Чжоу Лі, китайська дизайнера:

Ми хочемо популяризувати культуру модних масок за кордоном. Сподіваюся, надягаючи нашу пов'язку, людина відчуває себе захищеною й водночас привабливою. Далі ж у наших планах - розвивати ринки у Мілані та деяких містах Великої Британії.

На масках Чжоу Лі не зупинилася й почала роботу над створенням дизайнерського захисного костюма. Наголошує: попри складну ситуацію в період пандемії, потрібно все одно шукати позитив і красу.