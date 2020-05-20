Сполучені Штати запровадили санкції на одну з китайських компаній (Shanghai Saint Logistics Limited) за співпрацю з Іраном, - про це повідомили у Мінфіні США. Ідеться про іранську авіакомпанію Mahan Air, яку американці вважають пов'язаною з тероризмом.

За їхніми даними, іранське керівництво використовувало цю авіакомпанію для перевезень бойовиків та зброї не тільки на Близькому Сході, а й у Венесуелі. А китайська Shanghai Saint Logistics була головним агентом з продажів іранців у КНР.

У відомстві наголосили: США "не вагатимуться" щодо запровадження санкцій проти будь-яких організацій, які надалі підтримуватимуть відносини з Іраном.