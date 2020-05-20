Трамп предложил провести саммит G7 в своей резиденции [ Редактировать ]
В среду, 20 мая, президент США Дональд Трамп предложил провести саммит G7 в своей загородной резиденции Camp David. Ранее встреча была отменена из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает агентство Reuters.
Отметим, Camp David находится в 100 километрах к северо-западу от Вашингтона.
"Я рассматриваю возможность перенесения "Большой семерки" (G7) на ту же или аналогичную дату в Вашингтоне, округ Колумбия, в легендарном Camp David. Другие участники также начинают возвращаться. Это было бы отличным знаком нормализации для всех", - заявил Трамп.
Ранее мы писали, что государства ВОЗ будут расследовать реакцию на пандемию COVID-19.
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