А в одному з барів Токіо відвідувачів... дезінфікують. Кожному, хто заходить до приміщення, потрібно пройти крізь рамку зі спеціальним спреєм. Людину з усіх боків обдуває антисептичним засобом.

Також перевіряють температуру тіла. Лише після усіх цих процедур можна сісти за свій столик, огороджений скляною стінкою. Так власник закладу намагається убезпечити своїх клієнтів від вірусу.