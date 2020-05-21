У Міносвіти оприлюднили терміни проведення ЗНО-2020 [ Редактировать ]
ЗНО-2020 відбудеться. У Міністерстві освіти науки України затвердили терміни. Основна сесія розпочнеться 25 червня і триватиме до 17 липня. Результати оголосять не пізніше ніж 29 липня.
Відповідний графік іспитів з предметів оприлюднили на сайті Міносвіти та Українського центру оцінювання якості освіти. До проведення оцінювання цьогоріч планують підготувати понад 5 тисяч центрів тестування.
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