ЗНО-2020 відбудеться. У Міністерстві освіти науки України затвердили терміни. Основна сесія розпочнеться 25 червня і триватиме до 17 липня. Результати оголосять не пізніше ніж 29 липня.

Відповідний графік іспитів з предметів оприлюднили на сайті Міносвіти та Українського центру оцінювання якості освіти. До проведення оцінювання цьогоріч планують підготувати понад 5 тисяч центрів тестування.