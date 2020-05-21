В четверг, 21 мая, в традиционно отмечают День вышиванки, которая уже давно стала незаменимой вещью в гардеробе каждого украинца. Многие звезды продемонстрировали яркие и стильные образы в национальной одежде. Podrobnosti.ua собрали подборку фото знаменитостей в вишиванках.

К примеру, певица Джамала сняла целое видео с поздравлением.

"Очень люблю, очень ценю! Считаю ее (вишиванку - ред.) настоящим украшением наших женщин", - написала артистка.

Певица Светлана Тарабарова также поздравила украинцев и показала свое необычное вышитое платье.

Фото: instagram.com/tarabarova

Известный украинский телеведущий Александр Педан не только поздравил с Днем вишиванки своих подписчиков, но и рассказал, за что он любит этот праздник.

"Любовь к вышиванке и сегодняшний день - никакая не "шароварщина", а праздник, который символизирует связь с предками через народные традиции!", - отметил Педан.

Фото: instagram.com/pedanos

Певица Ирина Федишин опубликовала семейное фото в вишиванках, чем необычайно умилила поклонников.

Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Также известный фитнес-тренер Анита Луценко поздравила подписчиков с праздником и показала свою вышиванку.

Фото: instagram.com/anitasporty

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