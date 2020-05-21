День вишиванки: яркие и необычные наряды звезд (фото) [ Редактировать ]
В четверг, 21 мая, в традиционно отмечают День вышиванки, которая уже давно стала незаменимой вещью в гардеробе каждого украинца. Многие звезды продемонстрировали яркие и стильные образы в национальной одежде. Podrobnosti.ua собрали подборку фото знаменитостей в вишиванках.
К примеру, певица Джамала сняла целое видео с поздравлением.
"Очень люблю, очень ценю! Считаю ее (вишиванку - ред.) настоящим украшением наших женщин", - написала артистка.
Певица Светлана Тарабарова также поздравила украинцев и показала свое необычное вышитое платье.
Фото: instagram.com/tarabarova
Известный украинский телеведущий Александр Педан не только поздравил с Днем вишиванки своих подписчиков, но и рассказал, за что он любит этот праздник.
"Любовь к вышиванке и сегодняшний день - никакая не "шароварщина", а праздник, который символизирует связь с предками через народные традиции!", - отметил Педан.
Фото: instagram.com/pedanos
Певица Ирина Федишин опубликовала семейное фото в вишиванках, чем необычайно умилила поклонников.
Фото: instagram.com/irynafedyshyn
Дорогие мои 😇, поздравляю вас с сегодняшним праздником, Днем ВЫШИВАНКИ!!! ❤️🎊🎉 В этот день особенно важно вспомнить о наших корнях и откуда все мы пришли🤗🤗🤗. Надевайте свои вышиванки и пусть весь мир🌎 увидит, как прекрасна наша Украина🇺🇦 и ее символы!😍#вишиванкаday💛💙💛💙🇺🇦 #вишиванка #україна #люблю #традиції #свято
Публикация от ВИКТОРИЯ Смеюха неАнгелы❤️🎤. (@vikanablack)
Также известный фитнес-тренер Анита Луценко поздравила подписчиков с праздником и показала свою вышиванку.
Фото: instagram.com/anitasporty
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