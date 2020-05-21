"Карантинный" чемпионат: названа дата поведения финала УПЛ [ Редактировать ]
Финальный матч Кубка Украины по футболу пройдет 25 июля.
Об этом пишет Sport Arena.
По их словам, клубы-участники Премьер-лиги Украины получили новый календарь доигрывания матчей украинского Первенства.
Отмечается, что полуфинальные поединки ЧУ собирались провести будут проведены 24 июня, а сам финал должен был состояться 17 июля, но руководство УПЛ решило передвинуть дату решающего матча.
Известно, что плей-офф поединки за выход в Лигу Европы проведут 29 июля и 1 августа.
Ранее мы писали, что УПЛ возобновит проведение турнирных матчей. Футболисты смогут доиграть стыковые поединки 30 мая.
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