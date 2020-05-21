Финальный матч Кубка Украины по футболу пройдет 25 июля.

Об этом пишет Sport Arena.

По их словам, клубы-участники Премьер-лиги Украины получили новый календарь доигрывания матчей украинского Первенства.

Отмечается, что полуфинальные поединки ЧУ собирались провести будут проведены 24 июня, а сам финал должен был состояться 17 июля, но руководство УПЛ решило передвинуть дату решающего матча.

Известно, что плей-офф поединки за выход в Лигу Европы проведут 29 июля и 1 августа.

Ранее мы писали, что УПЛ возобновит проведение турнирных матчей. Футболисты смогут доиграть стыковые поединки 30 мая.