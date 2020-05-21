Глава Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний Андреа Аммон заявил, что вторая волна эпидемии коронавируса в Европе неизбежна. Вопрос только в том, когда она случится и насколько будет мощной. Об этом сообщает "The Guardian".

"Вопрос в том, когда она будет и насколько большой, вот в чем вопрос, на мой взгляд", - сказала Аммон.

Как она отметила, нынешняя эпидемия еще не завершилась, однако многие страны уже ослабили карантинные ограничения.

Если посмотреть на характеристики вируса, посмотреть на то, что сейчас происходит в разных странах с точки зрения иммунитета населения - а показатели не такие уж и впечатляющие, от 2% до 14%, что оставляет от 85% до 90% населения уязвимым ... Вирус вокруг нас и распространяется гораздо больше, чем в январе и феврале. Я не хочу рисовать картину конца света, но я думаю, что мы должны быть реалистичными. Что сейчас не время полностью расслабляться.

Однако, по ее словам, вторая волна инфекции не будет неизбежно катастрофической, если люди продолжат соблюдать правила и дистанцию.

Читайте также, американская вакцина для борьбы с коронавирусом во время испытаний смогла выработать в человеческом организме достаточное количество противовирусных антител.