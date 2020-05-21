А в китайському Ухані, звідки, власне, й пішов мандрувати світом коронавірус, встановили гастрономічне табу. Заборонили їсти диких тварин.

А ще на них не можна полювати, розводити їх і продавати. Ця заборона діятиме п'ять років. Загалом, кулінарні традиції китайських провінцій доволі екзотичні для європейців. І вважається, що світова пандемія почалася з супа з кажана чи панголіна, яким хтось пообідав на уханському ринку.