Екс-міністр закордонних справ Леонід Кожара вийшов із СІЗО [ Редактировать ]
Колишній міністр закордонних справ Леонід Кожара, якого заарештували за підозрою у вбивстві підприємця Сергія Старицького, вийшов з СІЗО. Під заставу у понад два мільйона гривень.
Прокуратура Київської області подала апеляцію, в якій просить утримувати екс-міністра під вартою, при чому без можливості внесення застави.
Нагадаю, Сергія Старицького цьогоріч застрелили в будинку Кожари. Тіло знайшли ввечері 22 лютого. Спочатку поліція кваліфікувала смерть як самогубство, проте змінила кваліфікацію на вбивство.
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