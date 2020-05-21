Колишній міністр закордонних справ Леонід Кожара, якого заарештували за підозрою у вбивстві підприємця Сергія Старицького, вийшов з СІЗО. Під заставу у понад два мільйона гривень.

Прокуратура Київської області подала апеляцію, в якій просить утримувати екс-міністра під вартою, при чому без можливості внесення застави.

Нагадаю, Сергія Старицького цьогоріч застрелили в будинку Кожари. Тіло знайшли ввечері 22 лютого. Спочатку поліція кваліфікувала смерть як самогубство, проте змінила кваліфікацію на вбивство.