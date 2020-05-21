Коронавірусні заробітки: ковідна психотерапія активно "збагачується" [ Редактировать ]
Пережити карантин і не розлучитися. Для мільйонів пар ця місія виявилася нездійсненною. У всьому світі бум розлучень, сімейних сварок і звернень до психологів. У психотерапевтів зараз ажіотаж і навала "карантинних" пацієнтів. А відтак і їхні прибутки ростуть.
І сьогодні третій матеріал нашої Ірини Розової із циклу "Коронавірусні заробітки". Ковідна психотерапія.
Не коронавірус, вірус психологічного випробування.
Олена Рихальська, психологиня не титрувати:
Людей вдруг неожиданно ограничили.
Як подолати паніку через COVID-19? Як пережити карантин? А ще побороти стрес і зневіру від перевтоми.
Емануела Бертінеллі, медсестра:
Мене найбільше лякає непевність у майбутньому. Як ми будемо жити далі?
Найбільше психологічна допомога, звісно, потрібна медикам усього світу. Італія. В одному з римських госпіталів - проводять сеанси релаксу для лікарів. Дехто з них вирішив пожити окремо від родини, щоб мінімізувати ризик зараження. А це теж додатковий стрес. Через самотність.
Альберто Сіракузано, директор відділення психіатрії та клінічної психології в лікарні "Тор Вергата":
Зараз найбільшим "нічним кошмаром" для людей є вимушена зміна їхніх звичок, ритму життя та щоденного розкладу, необхідності ізолюватися від рідних та близьких.
Та якщо для одних випробування бути в ізоляції від рідних, то інших - залишатись в ізоляції з рідними. В усьому світі побільшало розлучень. А також роботи для поліції, яка активніше виїздила на сімейні сварки. І роботи для психологів.
Олена Рихальська, психолог:
Потому что депрессия, она ведет к тому, что близкие не способны да и не должны решать ваши психологические вопросы.
Моїй колезі - Ксенії Барвіненко - карантин теж дався нелегко. Вона весь час ходила на роботу, а її чоловік працював удома.
Плюс до того, в нас ще два кота.
Каже, хоча й випробування ізоляцією сім'я не відчула повністю, та зміна усталеного ритму все ж на стосунки вплинула відчутно.
Ксенія Барвіненко, журналістка:
Багато енергії невитраченої і я розумію, що йому нудно вдома сидіти, йому хочеться спілкування, десь з друзями зустрічатися, а я прихожу змучена додому, я не хочу сидіти вечорами з друзями, але я розумію, що якби ми сіли вдома разом, це було б дуже важко.
І подібних історій тисячі. Тож психологи зараз можуть відкривати новий курс терапії - "як пережити карантин і не втратити сім'ю". Психолог Олена Рихальська розповідає: не байдикувала у цей час жодного дня. Клієнтів у неї побільшало.
Олена Рихальська, психолог:
Карантину в этом смысле можно поставить большой психологический плюс. Если говорить о разводах - мы не китайцы, которые сразу побежали разводиться, и не итальянцы. Украинцы это несколько другой менталитет. Как у нас произошло - сначала все выспались, наелись, потом поссорились, потом разошлись по разным комнатам или углам, потом задали себе вопросы, а в чем мои 50 процентов? И сейчас все помирились.
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