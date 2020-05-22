Смертельна благодійність. На Шрі-Ланці троє людей загинули у тисняві, ще дев'ятеро постраждали. Усе сталося, коли місцевий бізнесмен разом з помічниками роздавав гроші нужденним. Акцію влаштували напередодні одного з найбільших мусульманських свят Ураза-байраму. Хотіли допомогти тим, хто через епідемію втратив роботу, але все закінчилося трагічно.

Організаторів затримала поліція за порушення карантину.