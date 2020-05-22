В Киеве ограничат число пассажиров в общественном транспорте [ Редактировать ]
Стало известно, что наземный пассажирский транспорт в Киеве, включая маршрутки, может начать работу с 12:00 23 мая. Окончательное решение будет принято утром 23 мая. Об этом в эфире одного из украинских каналов сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский.
По его словам, на данный момент нет окончательного решения о запуске транспорта в Киеве. Ожидается, что пассажирский транспорт, в том числе и маршрутки, возобновят работу завтра с 12:00.
"Но при одном нюансе: мы завтра утром проведем заседание комиссии для того, чтоб убедиться, что все показатели в норме и транспорт готов", - отметил чиновник.
Он также рассказал, что на данный момент рассматриваются несколько вариантов ограничений по числу пассажиров, которые могут одновременно находиться в транспорте.
"Ограничения в наземном общественном транспорте по количеству пассажиров будут эквивалентны количеству посадочных мест. Это верхняя планка. Попробуем делать с меньшей загрузкой", - сказал Мондриевский.
При этом контролировать число пассажиров в метро - нереально, считает чиновник. Городские службы будут настоятельно рекомендовать киевлянам и гостям столицы избегать массового скопления и не пользоваться транспортом без крайней необходимости.
Напомним, что по состоянию на утро 22 мая в Украине зафиксировали 20 148 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 594 летальных случаев.
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