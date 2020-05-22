По состоянию на 22 мая в Украине зафиксировали 20 148 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В Украине за сутки +442 заболевших, +15 умерших и +358 выздоровевших.

Всего зарегистрировано 594 летальных случаев, 6 585 выздоровели.

Ранее "Подробности" писали о свойствах вируса и его слабых местах, тестировании на антитела, препаратах для его лечения, разработку вакцин. А Ляшко заявил о том, что Украина избежала пика коронавируса.