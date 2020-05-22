Кровавая рыбалка: жена стрелка назвала причину конфликта [ Редактировать ]
В ночь на пятницу, 22 мая, в лесах Житомирской области пьяный арендатор ставка расстрелял семерых рыбаков. Жена мужчины, который расстрелял семь человек у озера в поселке Новоселица Житомирской области, заявила, что конфликт произошел из-за спора о службе в армии. Об этом сообщает "Сегодня".
Задержан мой муж. Все это произошло на берегу пруда. Там, где выпивается водка, - всегда конфликт. Мой муж - человек вспыльчивый. Он уже признал свою вину. Что стало причиной конфликта? Муж успел мне сказать, что конфликт разгорелся из-за слов его приятелей о том, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию.
По ее словам, часть погибших были приятелями мужа, которые неоднократно приезжали к нему порыбачить.
Также сообщается, что единственный выживший в этой стрельбе сейчас находится на допросе.
В полиции есть своя версия. Причиной убийства мог стать алкоголь.
В то же время, СМИ сообщили, что убийство связано с вымогательством за аренду ставка для ловли рыбы. Об этой же версии говорит брат задержанного.
Она сообщила, что все пострадавшие - люди (в возрасте с 1970-го до 1990 года рождения) между собой были давно знакомы, поддерживали отношения уже много лет.
"Приехали они к мужчине, который их расстрелял, еще задолго до трагедии, в ночь с 20 на 21 мая, и все было хорошо, поэтому мы не исключаем, что именно алкоголь мог стать одной из причин расстрела людей", - добавила она.
Напомним, сначала он убил двоих, что оставались рядом с ним. Затем начал расстреливать 6-х спящих. Всего он успел расстрелять семерых человек.
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