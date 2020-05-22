По ее словам, часть погибших были приятелями мужа, которые неоднократно приезжали к нему порыбачить.

Также сообщается, что единственный выживший в этой стрельбе сейчас находится на допросе.

В полиции есть своя версия. Причиной убийства мог стать алкоголь.

В то же время, СМИ сообщили, что убийство связано с вымогательством за аренду ставка для ловли рыбы. Об этой же версии говорит брат задержанного.

Она сообщила, что все пострадавшие - люди (в возрасте с 1970-го до 1990 года рождения) между собой были давно знакомы, поддерживали отношения уже много лет.

"Приехали они к мужчине, который их расстрелял, еще задолго до трагедии, в ночь с 20 на 21 мая, и все было хорошо, поэтому мы не исключаем, что именно алкоголь мог стать одной из причин расстрела людей", - добавила она.