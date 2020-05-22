Сполучені Штати вийдуть з Угоди про відкрите небо, бо її порушує Росія. Про це журналістам повідомили чиновники в Білому домі й підтвердив Дональд Трамп. Рішення набуде чинності за пів року.

Нині угода об'єднує 35 держав, серед них є і Україна. Документ погодили в 92-му році, після холодної війни, щоб не допустити нових перегонів озброєнь і конфліктів. Країни-підписанти дозволили розвідувальні польоти над своїми територіями, щоб стежити, чи не розробляють там таємну зброю.

Утім, Росія в останні роки заборонила доступ авіації до неба над окупованими Абхазією та Південною Осетією, а також над Москвою, Чечнею і Калінінградською областю.