Известная украинская телеведущая Леся Никитюк не перестает удивлять фанатов, на этот раз Леся поделилась в Instagram пикантным фото, на котором позирует в тоненьком, облегающем топе.

Под фото девушка сообщает, что такая идеальная фигура у нее благодаря модному способу похудения, который она как раз сейчас на себе применяет - интервальное голодание.

Напомним, ранее 50-летняя Наоми Кэмпбел оголилась для фото в свой день рождения, продемонстрировав поклонникам свою потрясающую форму.

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