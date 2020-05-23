Леся Никитюк восхитила стройной фигурой [ Редактировать ]
Известная украинская телеведущая Леся Никитюк не перестает удивлять фанатов, на этот раз Леся поделилась в Instagram пикантным фото, на котором позирует в тоненьком, облегающем топе.
Под фото девушка сообщает, что такая идеальная фигура у нее благодаря модному способу похудения, который она как раз сейчас на себе применяет - интервальное голодание.
#новинизротовоїпорожнини 😷 1. 3й тиждень інтервального голодування- результат на лицо😁, я бы сказала на живот😈 2. Сьогодні в 13.00 зустрічаємось в прямому ефірі, поговоримо на «бабські теми» а саме: Правильний догляд за волоссям зі спеціалістом @kerastase_official !3. І не нада писать мені про розбитий телефон😆Тьолочки жду😘
Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)
Напомним, ранее 50-летняя Наоми Кэмпбел оголилась для фото в свой день рождения, продемонстрировав поклонникам свою потрясающую форму.
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Ранее, муж Наташи Королевой - Тарзан удивил поклонником откровенным фото в душе.
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