Самый странный в мире автомобиль в июне продадут на аукционе Mecum. У него два "носа" и два мотора. Об этом пишет autotheme.info.

Машина сделана из двух моделей – из Dodge Colt и Plymouth Champ. Обе они выпущены в 1981 году.

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"Dodge Colt и Plymouth Champ вначале разрезали пополам, а потом соединили их. Причем, соединяли только передние части. Потом этот странный автомобиль покрасили в красный цвет. Крыша – черная", - говорится в сообщении.

Примечательно, что "гибрид" выглядит симметрично и вполне прилично. В нем есть что-то интересное. Управлять этим необычным автомобилем можно с любой стороны.

Под капотами находятся два четырехцилиндровых 1,6 л двигателя. Мощность каждого агрегата составляет 80 л.с.

Ранее сообщалось, что легендарные "машины времени" выставили на аукционе.

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