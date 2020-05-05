Самый странный в мире автомобиль продадут на аукционе (фото) [ Редактировать ]
Самый странный в мире автомобиль в июне продадут на аукционе Mecum. У него два "носа" и два мотора. Об этом пишет autotheme.info.
Машина сделана из двух моделей – из Dodge Colt и Plymouth Champ. Обе они выпущены в 1981 году.
"Dodge Colt и Plymouth Champ вначале разрезали пополам, а потом соединили их. Причем, соединяли только передние части. Потом этот странный автомобиль покрасили в красный цвет. Крыша – черная", - говорится в сообщении.
Примечательно, что "гибрид" выглядит симметрично и вполне прилично. В нем есть что-то интересное. Управлять этим необычным автомобилем можно с любой стороны.
Под капотами находятся два четырехцилиндровых 1,6 л двигателя. Мощность каждого агрегата составляет 80 л.с.
Ранее сообщалось, что легендарные "машины времени" выставили на аукционе.
Также мы писали о том, что на аукцион выставили кусочек Луны.
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