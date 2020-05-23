На 79-м году жизни скончался легендарный баскетбольный тренер Джерри Слоун. Легенды "Джаза" не стало утром 23 мая, он умер из-за осложнений, вызванных болезнью Паркинсона и деменцией тела Леви. Об этом сообщает пресс-служба клуба НБА "Юта Джаз".

Джерри Слоун всегда будет синонимом "Юта Джаз". Он навсегда станет частью организации "Юта Джаз", и мы вместе с его семьей, друзьями и поклонниками оплакиваем его потерю. Мы так благодарны за то, что он сделал здесь, в "Юте", и за десятилетия самоотверженности, преданности и упорства, которые он привнес в нашу франшизу.

Известно, что Джерри повлиял на франшизу "Jazz", о чем свидетельствует его баннер, висящий на стропилах арены. Его 1223 победы на джазовой тренировке, 20 поездок в плей-офф НБА и два выхода в финал НБА - замечательные достижения. Его упрямый подход только сделал его более любимым. Даже после ухода на пенсию его присутствие на джазовых играх всегда вызывало бурный отклик в толпе.

Как и Стоктон и Мэлоун как игроки, Джерри Слоун олицетворял собой организацию.

Джерри Слоун/Фото: shkola2-0.ru

Для всех, кто его знал - это большая потеря. Особенно - для игроков и его воспитанников.

Его будет сильно не хватать. Мы выражаем наши искренние соболезнования его жене Тэмми, всей семье Слоуна и всем, кто знал и любил его.

Напомним, Слоун проработал в джаз-организации 34 года в качестве главного тренера, ассистента, скаута или старшего баскетбольного консультанта. Слоун начал с джаза в качестве скаута (1983-84), стал помощником тренера Фрэнка Лейдена 19 ноября 1984 года и был назван шестым главным тренером в истории франшизы 9 декабря 1988 года, когда Лэйден подал в отставку.

Двадцать три сезона и 1809 игр спустя, Слоун закончил свою карьеру как самый успешный тренер "Джаза", основанный как на победах, так и на процентах побед (1,127-682, 0,623).

Джерри Слоун/Фото: russian.rt.

Ветеран НБА в качестве игрока и тренера более 45 лет, до прихода в Джаз, Слоун тренировал «Чикаго Буллз» в течение трех сезонов (1979-82) и был дважды участником НБА в качестве игрока (1967) , 1969) в течение 11 сезонов НБА с Чикаго и Балтимором (1965-76). Слоун стал первым игроком в истории Буллса, ушедшим на пенсию, когда франшиза выбрала майку № 4 17 февраля 1978 года.

В 2009 году он был приглашен в Зал Славы Баскетбола Мемориала Нейсмита. Слоун провел 23 сезона в качестве главного тренера "Джаза" (1988-2011), закончив свою карьеру с третьим по величине выигрышем в истории НБА (1221-803), шестой процент лучших побед. (603) за все время (мин. 500 побед), два выхода в финал НБА (1997 и 1998) и семь титулов дивизиона. Он также вел Джаз в 16 последовательных победных сезонов и тринадцать сезонов по 50 побед. Команды Слоуна совершили 20 поездок в плей-офф НБА (19 с Ютой: 1989-2003, '07 -10), и его 98 побед в плей-офф являются шестыми по величине в истории НБА.

Джерри Слоун/Фото:Фото: AP Photo/Rick Bowmer

Слоун занимает второе место в общем зачете НБА по количеству игр подряд с одной франшизой (1809), а также занимает второе место по количеству побед с одной командой (1127). Слоун - один из семи тренеров в истории лиги, который выиграл не менее 50 матчей в 10 разных сезонах (Рик Адельман, Дон Нельсон, Пэт Райли, Фил Джексон, Грегг Попович и Джордж Карл). 16 победных сезонов Слоуна (1988-2004) являются четвертыми по величине за все время (Попович-22, Джексон-20, Райли-19), и он присоединился к Поповичу (22), Джексону (11) и Красному Ауэрбаху (11) в качестве только четыре тренера в истории НБА имели 10 победных сезонов подряд с одной командой. Слоун был первым тренером, который когда-либо выиграл 1000 игр с одной франшизой, и был пятым тренером в истории НБА, записавшим 1000 побед в карьере.

После того, как "Jazz" установил рекорд 42-40 в 2003-04 годах в первом сезоне после ухода Джона Стоктона и Карла Мэлоуна, Слоун был выбран Sporting News в качестве тренера года по версии NBA, за что проголосовали его коллеги из NBA, и занял второе место в Red Auerbach NBA Тренер года, как проголосовала группа национальных средств массовой информации, которая освещает NBA.

Напомним, ранее скончался легендарный советский хоккеист.