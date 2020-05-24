Известный украинский шоумен и телеведущий Владимир Остапчук показал поклонникам новую возлюбленную.У себя в Instagram ведущий разместил снимок с любимой, сделанный во время их совместной поездки в Париж.

Под фото с новоиспеченной возлюбленной Остапчук рассказал историю их знакомства, назвав девушку своей большой любовью.

Поклонники шоумена пожелали новоиспеченной паре счастья и любви, но также отметили, что Кристина очень похожа на его бывшую жену Елену Войченко.

Напомним, самая яркая пара украинского шоу-бизнеса - Потап и Настя Каменских отметили свою первую годовщину совместной жизни, в статусе мужа и жены.