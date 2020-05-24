І це далеко не єдиний проблемний міст у країні. На Буковині руйнується переправа, яка сполучає два райони. Бетонні плити обвалюються під стрімкою течією, а опори стають іржавими. Наша Ольга Паламарюк поїхала на місце і переконалася.

Похилі бетонні плити, іржаві опори - цей міст, що в селі Маршинці, тріщить по швах. Потоки води зносять переправу.

Віктор Явецький, заступник голови Герцаївської райдержадміністрації:

Де йде з'єднання залізних частин із дорогою були плити, перехідні плити. Йде зсув, просідання моста. І крім того - його по течії почало зносити, по течії.

У поганому стані міст уже давно. Але якщо раніше його бодай латали, то після нещодавніх рясних дощів конструкцію почало зносити. Старі опори не витримують стрімких потоків гірської річки. Тепер, щоб перейти на інший берег, селянам доводиться стрибати по уламках.

Тут закінчується залізна частина моста, яка поволі сунеться в той бік і люди переходять таким чином через це провалля. І невідомо, чи зараз піді мною не провалиться.

Сергій ходить мостом двічі на день, по той бік річки живуть його батьки. Каже, іншої дороги немає.

Сергій Блажко, житель Маршинців:

В нас два райони розірваних. А щоб добратися сюди, на цей бік річки, треба об'їхати 120 км навкруг. Простіше перейти через міст. Поки є можливість.

Не дивитися вниз крізь дірки на мосту намагається і Любов Кирияк. Жінці терміново треба в сусідній райцентр.

Ну важко. Бачите, мені потрібно переходити пішки. Там дуже важко перейти, бо там обвалилося. І я боялася, що можу впасти в річку.

Відновити міст у Маршинцях селяни просять вже дванадцятий рік. Тоді, 2008-го, повінь знеслА стару переправу. На її місці встановили тимчасову. А поруч почалИ будувати новИй об'єкт. Однак далі опорних колон справа так і не пішла.

Олег Мельничук, голова Новоселицької райдержадміністрації:

Одна з цих колон, де стоять по три, на той час коштувала 9 млн грн - це 2009-10 рік. Порахуйте, скільки цих колон і ви побачите, скільки втоплено бюджетних коштів в нікуди.

Ціна питання - близько двохсот п'ятдесяти мільйонів гривень. У місцевому бюджеті таких грошей немає. Селяни звернулися до урядовців по допомогу. Бо, кажуть, не сьогодні-завтра старий міст може обвалитися.