Достоинства приобретения электронного полиса ОСАГО и заказа КАСКО на официальном сайте СК "Арсенал Страхование". Автовладельцы могут оформить полисы обязательного и добровольного страхования в одной компании или обратиться к разным страховщикам. Законодательно не запрещены оба действия.

Договор ОСАГО - обязательный документ, без которого водитель, не относящийся к льготным категориям граждан, не имеет права пользоваться транспортным средством. КАСКО - добровольная страховка, которая защищает автомобиль от любых рисков, возникающих в процессе эксплуатации. Если у водителя уже есть полис КАСКО, все равно придется приобрести ОСАГО. Обратное не верно. Вопрос состоит в наличии, отсутствии недостатков при приобретении комплексной услуги.

Единый поставщик страховых продуктов

Очевидное достоинство приобретения электронного полиса ОСАГО и заказа КАСКО у страховщика - экономия времени. Проще изучить все условия продуктов на сайте компании, получить персонального менеджера, чем исследовать множество ресурсов и самостоятельно искать ответы на вопросы. Другие преимущества:

возможность получить скидку. Некоторые страховые компании декларируют дисконт при покупке нескольких продуктов. Это может быть скидка на ДГО, ОСАГО на более выгодных условиях;

при наступлении ДТП предстоит обращение только в одну компанию;

постоянные клиенты, пользующиеся комплексными услугами, приглашаются для участия в акциях, поощряются промокодами, получают приоритет в обслуживании;

некоторые компании, при расчете стоимости КАСКО, применяют понижающий коэффициент за каждый безаварийный год использования "автогражданки".

Признаков лояльности при объединении двух продуктов может не быть, поэтому перед принятием решения стоит поинтересоваться политикой СК в сфере предоставления комплексных услуг.

Оценка подхода "два полиса - две компании"

Автовладелец, не связанный узами лояльности с одним страховщиком, может свободно пользоваться другими предложениями. Так, на официальном сайте СК "Арсенал Страхование", покупателям ОСАГО предлагаются бесплатные эвакуация авто с места ДТП, подзарядка АКБ, замена поврежденного колеса, информационная и организационная поддержка. Другие ведущие компании Украины продают КАСКО без франшизы, практикуют рассрочку платежей. Каждый автовладелец сам решает, какие привилегии для него финансово выгодны.

Сотрудничество с разными операторами рынка страховых услуг разделяет риски. Если один страховщик лишится лицензии, действительным останется второй договор.

Еще один аспект подходя - получение выплат. По закону получить компенсацию по обоим полисам невозможно. Убыток возмещается по более выгодной страховке. В большинстве случаев - это КАСКО. После возмещения ущерба СК имеет право запросить компенсацию у другого страховщика на выплату по ОСАГО. В плане получения возмещения два разных поставщика услуг - более выгодный вариант.