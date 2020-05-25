Защитные меры правительства должны обеспечить загрузку украинских химических заводов минимум на 80%, - Group DF. Об этом говорится в официальном комментарии, размещенном на Фейсбук страничке Группы.

"Наша позиция очень четкая: первое, мы считаем, что квоты на импорт азотных удобрений должны быть введены в размере, который будет обеспечивать загрузку отечественных мощностей минимум на 80%. Второе, мы считаем, что в таких условиях, которые сейчас сложились, квоту для продукции из России выделять вообще нецелесообразно. Мы не знаем, какое решение будет выноситься, его еще нет. И сейчас мы не можем оценить его сбалансированность. Очень надеемся на проукраинскую позицию правительства и на то, что российским лоббистам не удастся сорвать справедливое проукраинское решение ММКТ", - сказал директора по корпоративным коммуникациям Group DF Олега Арестархова.

По словам Арестархова, компания ожидает, что решение Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства честно и справедливо сбалансирует интересы химической и сельскохозяйственной отраслей.

"Последние 12 лет Украина остается объектом фокусированной стратегии по экспансии на внутренний рынок со стороны соседей. Ограничительные меры по сдерживанию демпингового импорта из России начали усиливаться с 2014 года, но фактически эти меры не работали. Эффект от ограничений импорта начал показывать ощутимый результат только в 2019 году, в условиях введения полного эмбарго на российские удобрения и в условиях падения цен на природный газ. Производители из России обходили все ограничения через импорт из других стран. Ситуация вела к полной остановке и консервации азотных заводов", - отметил он.

По словам Арестархова, именно по этой причине украинские производители – три завода Ostchem, "Днепроазот" при поддержке Одесского припортового завода - инициировали специальное защитное расследование против растущего импорта азотных удобрений.

Ранее официальные источники подтверждали, что российские удобрения попадают на украинский рынок из третьих стран.

Напомним, что 21 августа 2019 Межведомственная комиссия по международной торговле (ММКТ) начала два специальных расследования относительно импорта в Украину некоторых азотных удобрений, в частности нитрата аммония и известняково-аммиачной селитры, карбамида и карбамидо-аммиачной смеси, независимо от страны происхождения и экспорта; удобрений минеральных с содержанием азота и фосфора и удобрений минеральных с содержанием азота, фосфора, калия, классифицируемых по коду УКТВЭД 3105, независимо от страны происхождения и экспорта.

Срок завершения расследования, который предусмотрен законодательством, - 25 мая 2020 года.

Отечественные производители минудобрений отмечают, что в настоящее время все консультации проведены, позиции сторон публично озвучены, согласованы и обсуждены, расследование закончено, однако, появились попытки перенести заседание комиссии для якобы дополнительного обсуждения и консультаций.

Сегодня Игорь Гольченко, вице-президент Союза химиков Украины заявил российский химпром в 2019 году уже потерял от введенных ограничений в торговле с Украиной более 500 млн дол. США.

В своем заявлении Игорь Гольченко сказал, что «со стороны ММКТ будет выглядеть очень странно, если принятые решения украинских чиновников позволят вернуть российскому химпрому эти доходы, отобрав их у отечественных производителей, которые создают в Украине рабочие места и платят налоги в Украине".