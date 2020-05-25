На фронті зранку загострилася ситуація на Донецькому напрямі

На фронті зранку загострилася ситуація на Донецькому напрямі. В районі Пісків збройні формування Російської Федерації вели вогонь із мінометів 120-го калібру, а біля Мар'їнки гатили з протитанкових гранатометів.

Ворожі провокації зафіксовано також неподалік Богданівки. На півдні області, поблизу Павлополя, російські найманці двічі атакували опорні пункти армійців із гранатометів, кулеметів великого калібру та БМП. Втрат в українському війську немає.

У штабі також повідомили, що останніми днями окупанти стали частіше облаштовувати свої вогневі точки поруч із будинками мирних жителів. У такий спосіб ворог прикривається від вогню у відповідь.