Коронавірус "озолотив" головних багатіїв Землі [ Редактировать ]
Найбагатші люди світу за час карантину збільшили статки, підрахувало видання Forbes. У той час, коли бізнес банкрутіє, а у штатах кількість безробітних скоро сягне 40 мільйонів людей, 25 мільярдерів за час пандемії лише заробили. Дмитро Анопченко розбирався, як це могло статися.
Здавалося б, економіка на спаді і складно зараз всім. Але аналітики журналу Forbes проаналізували вартість акцій і з'ясували: у 25 найбагатших людей планети за останні два місяці були лише прибутки. Загальна вартість їх активів сягнула... півтора трильйони доларів.
Тобто, лише за час карантину, коли люди масово залишалися без роботи, а заодно - і без останніх заощаджень, топ-багатії світу всі разом заробили 255 мільярдів доларів.
Найкраще пережив карантин Марк Цукерберг. Усі сиділи вдома - тож користувалися його "фейсбуком", акції компанії зросли в ціні.
Отже, раніше він мав 31 млрд доларів, тепер, уже 86 з половиною млрд. Був сьомим у списку найбагатших людей світу, став четвертим.
Так само заробив під час епідемії і власник Amazon Джефф Безос. Поки крамниці були зачинені, Америка замовляла все, від їжі до життєво необхідних товарів, з доставкою додому.
То ж за час карантину його статки зросли майже на 30 мільярдів. Безос має зараз майже 147 мільярдів доларів і залишається найбагатшою людиною світу.
Залишаючись удома, люди спілкувалися онлайн та працювали дистанційно. І засновник Microsoft Білла Гейтс завдяки цьому лише за два останні місяці заробив майже 12 мільярдів.
З цих же причин шалені прибутки у засновників Google Ларрі Пейджа та Сергія Бріна приблизно по 14 мільярдів у кожного. Правильно вклав свої гроші і заробив за час карантину 6 млрд доларів фінансист Уоррена Баффет - тож і має тепер майже 70 мільярдів.
Здавалося, хтось зі світових багатіїв наростив прибутки, але інші ж мали постраждати?! Торгівля в їхніх магазинах була зупинена; літаки авіакомпаній, що їм належать не літали; готельні мережі, якими вони володіють порожні. Але... не повірите! Як пише Forbes, абсолютно всі 25 мільярдерів, що очолюють світовий список найбагатших людей, за карантин заробили, і не мало!
Ну ось наприклад. француз Бернар Арно, що володіє модним брендом Louis Vuitton та випускає елітний алкоголь - Moet та Hennessy - лише за два місяці розбагатів майже на 13 мільярдів. Тут можна ще сказати, ну, добре, може люди на карантині багато пили.
Але іспанець Амансіо Ортега - власник крамниць Zara - збільшив статки більш ніж на п'ять мільярдів і це при тому, що його магазини по всьому світу спорожніли. У той час як 30 відсотків малого бізнесу у США закрились, у момент, коли в країні страшне, рекордне, безробіття, багатії зі списку Forbes змогли не просто втриматися на плаву.
Навпаки, заробили шалені гроші. І дали людям черговий привід вірити у "теорії змови", або щонайменше, ще раз відчути, що світові кризи, виявляється, так - бідних роблять ще біднішими, але багатих - тільки багатшими.
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