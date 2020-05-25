У Кагарлику поліцейські катували та ґвалтували дівчину [ Редактировать ]
Резонансний злочин у Кагарлику, Київської області. Там, двоє поліцейських катували та ґвалтували затриману дівчину. Один із них начальник сектору місцевого відділку поліції, інший оперуповноважений.
Зараз цією справою займається Державне бюро розслідувань. За їхніми даними, правоохоронці забрали місцеву жінку на допит як свідка. Всю ніч знущалися з неї та били. Так начебто вимагали зізнання у нерозкритій справі. Катували і ще одного затриманого чоловіка били кийками.
Зламали ніс і ребра. Злочинців у погонах затримано. Нині вони у слідчому ізоляторі. А поліційний відділок розформували, керівництво звільнили. Нині туди направили начальників із обласного главку.
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