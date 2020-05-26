І нагадаю, нині в Ізраїлі судять Беньяміна Нетаньягу. Прем'єр-міністра звинувачують одразу за кількома кримінальними статтями - за корупцію та зловживання суспільною довірою. Хтось збирає мітинги на підтримку Нетаньягу, хтось - навпаки. Більше подробиць розповість Антон Готліб.

І знову можна сміливо сказати - такого в історії держави Ізраїль ще не було. Це вже не кримінальні справи або розслідування - триває суд над чинним главою уряду. Звинувачення корупція, хабарі, зловживання суспільною довірою. Сам Нетаньягу вважає закиди політичним переслідуванням.

Беньямін Нетаньягу, прем'єр-міністр Ізраїлю:

Йдеться про спробу нівелювати рішення виборців і повалити владу національного табору. Розслідування були брудними від самого початку. Перед виборами в квітні 2019 року ці фірми терміново опублікували підозри проти мене. Перед останнім волевиявленням вони терміново опублікували звинувачення проти мене. Адже не хотіли, щоб я стояв тут сьогодні як прем'єр-міністр. Прагнули, щоб я був переможеним політиком, колишнім прем'єр-міністром.

Країною прокотилися хвилі мітингів. Учасники одних вимагали якнайшвидшого суду над прем'єром, інших - виступали на його захист. Це вочевидь призвело до нової кризи. Суспільство розкололося на тих, хто за, і тих, хто проти Нетаньягу.

Колишній прем'єр-міністр Ізраїлю Менахем Бегін якось сказав фразу, яка згодом стала історичною: "Є судді в Єрусалимі". Це означало, що судова влада в цій країні абсолютно незалежна і її рішення мають виконувати всі, незважаючи на становище в суспільстві, багатство чи посаду. За іронією долі, Менахем Бегін очолював партію "Лікуд", саме ту, якою зараз керує підсудний Беньямін Нетаньягу.

Опозиція виступає на боці судової влади і звинувачує главу уряду в тривалій політичній кризі. Мовляв, три виборчі кампанії за рік - результат його прагнення будь-що втриматися при владі й уникнути покарання. А заразом - розвалити судову систему, незалежністю якої так пишалася країна.

Євген Сова, депутат кнесету від опозиції:

Это личная история Нетаниягу, это его личные дела. Это попытка с его стороны откровенной манипуляции, говорить о том, что под ударом находится весь правый лагерь. Я хочу особо подчеркнуть, что сегодня в оппозиции есть несколько партий, имеющих ярко выраженную правую окраску.

Процес вочевидь буде дуже довгим. Приблизно два роки можуть тривати слухання, ще мінімум рік - апеляція. Розгляд справи прискориться, якщо прем'єр піде на угоду з прокуратурою. Визнає себе винним за деякими пунктами звинувачення, інші - будуть зняті. Але сам Нетаньягу вже заявив судитиметься скільки потрібно, жодних угод не буде.