Сланцева криза: чим це загрожує Вашинтону і чому радіють у Москві [ Редактировать ]
Сланцева криза. Одразу 17 американських компаній, що видобувають сланцеву нафту, подали на банкрутство. І це тільки початок масштабних проблем - попереджають експерти.
Чим це загрожує Вашинтону? І чому радіють у Москві? Розбирався Дмитро Анопченко.
Енергетична революція скінчилася. Торік сланцева нафта становила 45% від усього американського видобутку. Майже 8 мільйонів барелів на добу. "Хороша альтернатива традиційним джерелам", "запорука енергонезалежності", "наша відповідь Росії" - писали про цей бізнес. А тепер він зупиняється. Одразу 17 американських компаній подали зараз на банкрутство. Їхній борг вже сягнув 14 мільярдів доларів. І нічого не вдіяти - ринок помінявся.
"Чекайте хвилю банкрутств" - написала авторитетна Financial Times. І пояснила - так, нафту більше не роздають безкоштовно, але навіть ціна у 30 доларів за барель - це удвічі нижче, ніж було до кризи. І з такою вартістю американському "сланцевому бізнесу" не вижити. За всіма прогнозами, до кінця року кількість фірм, що розорилися, вірогідно збільшиться до семи десятків.
Ну а в наступному році закінчиться "запас міцності" і у решти компаній ще 170 виробників сланцевої нафти можуть остаточно закрити бізнес - пише Financial Times. Чиновники і експерти кажуть: щоб відновитися, їм знадобиться щонайменше кілька років. Якщо це взагалі коли-небудь станеться. І причина проста: на відміну від традиційних свердловин, сланцевий бізнес має постійно розробляти нові родовища. Спершу свердловини працюють з високим видобутком,- утім, уже за кілька місяців він різко падає. Але ціни на чорне золото рекордно низькі. І щоб вижити - американські компанії більше не можуть витрачати гроші на пошук і розробку, їм би взагалі на плаву протриматися.
А без цього старі родовища вже нічого не даватимуть, а на нові - фінансів немає. І видобуток сланцевої нафти в Америці тільки за найближчі 12 місяців знизиться щонайменше наполовину. Це ще не смерть для бізнесу, але глибока кома, щоб вийти з якої знадобляться величезні інвестиції, а де їх взяти, зараз всім тяжко.
Це називають "ефектом похмілля" - якщо маховик бізнесу зупинити, він перестає бути рентабельним і "розгойдати" його знову буде непросто. І це - на руку Росії. Сланцева нафта для неї завжди була "кісткою у горлі". Але оскільки ця "енергетична революція" йде на спад, Москва знову відновлюватиме позиції - і у Вашингтоні зараз заговорили про небезпеку не тільки економічних, але і геополітичних наслідків того, що зараз відбувається.
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