Сыр - не только вкусный, но и очень полезный продукт. Желание отказаться от него при соблюдении какой-либо диеты - не лучшее решение, особенно, если речь идет об этой пятерке, передает newsyou.info.

Козий сыр

Козий сыр содержит меньше лактозы, что делает его хорошим вариантом для людей с ее непереносимостью. Козий сыр является хорошим источником витамина А, который укрепляет иммунную систему и обладает антиоксидантными свойствами.

Моцарелла

Это отличный вариант, так как в нем содержится меньше натрия, чем в других видах сыра. Он также содержит 15 процентов рекомендуемой дневной нормы кальция на порцию.

Рикотта

Хотя рикотта обычно производится из остатков других сыров, на самом деле она полезнее "первоисточников". Этот переработанный сыр имеет высокое содержание сывороточного белка, который способствует росту и укреплению мышц. Это также хороший источник аминокислот, например, лейцина, который улучшает восстановление мышц и костей. Рикотта также предлагает достаточно кальция и имеет низкое содержание натрия.

Пармезан

Чем старше пармезан, тем лучше он становится. Содержание лактозы при этом сокращается. Пармезан богат белком, кальцием и фосфором, что делает его отличным выбором для спортсменов и людей, ведущих активный образ жизни.

Чеддер

Как и пармезан, чеддер становится лучше с выдержкой. Он также является хорошим источником витамина К2, который помогает предотвратить накопление кальция в артериях, окружающих сердце.

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