Два місяці арешту без права внесення застави. Сьогодні в Києві обрали запобіжний захід Сергію Сулимі та Миколі Кузіву. Двом поліцейським із Кагарлика, яких звинувачують у зґвалтуванні й тортурах. У кожного з підсудних є сім'ї та діти.

У поліцейському відділку, в якому працювали затримані, починають переатестацію працівників. І вже змінили керівництво. Докладніше про те, що сьогодні було в суді. І про те, що сталося в Кагарлику, який уже називають другою Врадіївкою, - Ксенія Барвіненко.

Закривавлений протигаз. Це знаряддя нічних тортур у кагарлицькій поліції. В ніч із 23 на 24 травня.

Мінімум двоє поліцейських катували жінку у кабінеті. Їй надягли протигаз на голову, заковували в кайданки, стріляли з табельної зброї над головою та гвалтували. До відділку її викликали як свідка у справі про крадіжку. Та допит перетворився на тортури.

Дмитро Литвин, виконуючий обов'язки начальника відділу патрульної поліції Кагарлику:

Жінка сама звернулася до поліції про те, що її зґвалтували. Поліцейськими оперативно було затримано цих поліцейських так би мовити і було передано працівникма дбр саме поліцією було зібрано докази і збережено для ДБР.

Паралельно в цьому ж відділку мордували і чоловіка, якого імовірно підозрювали в крадіжці. Били і також стріляли над головою. Зламали ребра та ніс.

Зараз обидві жертви у лікарні. А ДБР затримало двох - оперуповноваженого і начальника одного з секторів Кагарлицького відділення.

Микола Арманов, заступник керівника управління з розслідування кримінальних правопорошуень, вчинених службовими особами ГСУ ДБР:

Слідчі кваліфікували дії за двома статтями ККУ - зґвалтування групою осіб і перевищення службових повноважень працівником правоохоронного органу яке пов'язане з насильством, санкції цих статей передбачають покарання до 12 років позбавлення волі.

Подібна трагедія сталася і 7 років тому - у містечку Врадіївка на Миколаївщині. Двоє міліціонерів, побили до напівсмерті та зґвалтували місцеву дівчину. "Колеги" намагались зам'яти справу. Місцеві ж повстали. Штурмували відділок, били вікна - потім почалися всеукраїнські акції проти міліцейського свавілля.

Кагарлицьких катів - покривати не стали. 35- річний Микола Кузів - начальник сектору кримінальної поліції. Фаховий поліцейський. Мало не з дитинства мріяв про погони, а в 2015 - поїхав у Маріуполь, де працював опером кримінальної поліції.

Про іншого затриманого - Сергія Сулиму, - інфомації мало. На сайті поліції Київської області про нього жодної згадки. Живе в маленькому селі Обухівського району. В обох є сім'ї та діти.

Андрій Нєбитов, начальник ГУНП поліції Київської області:

Два "виродки", які за свою службу у правоохоронних органах нічого суттєвого не зробили, не розкрили жодного резонансного злочину та не затримали жодного небезпечного злочинця. Один з них сьогодні звільнений з поліції за порушення службової дисципліни, яке скоїв напередодні. Другий був уже "на виході".

Сьогодні обидва на лаві підсудних. Ховають обличчя та хапаються за голову. Втім своєї провини не визнають. Сергій Сулима та Микола Кузів - 60 днів проведуть за гратами, без права на заставу.

Валерій Смарнок, прокурор депуртаменту протидії катуванню ГПУ:

Особи підозрюються у вичненні насильницького злочину у відповідності до кваліфікації ці злочини відносячться до категорії тяжких та особливо тяжких і в даному випадку наше клопотання було направлене на забезпечення належної процесуальної поведінки аби ми мали змогу ефективно провести розслідування.

Весь підрозділ, де працювали поліцейські-гвалтівники розформували, а особовий склад відправили на переатестацію, яка триватиме 2 місяці.