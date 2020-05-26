А от що відбувається в Рубіжанській лікарні на Луганщині? Цей медзаклад - фактично на передовій у боротьбі з коронавірусом на Донбасі. Саме туди привозять хворих на Ковід із усієї області. Яка ситуація там? - дивіться.

Інфекційне відділення Рубіжанської міської лікарні. Зараз це головний протиковідний заклад у Луганській області. І медикам тут вдалося контролювати рівень захворюваності. Один із найкращих результатів по країні.

Олена Риженкова, завідувачка інфекційного відділеня Рубіжанської лікарні:

За все это время у нас в отделение поступило и пролечено 26 человек, с подозрением на COVID-19. Из них у 6 диагноз подтвердился, 5 человек выписаны, случаев смерти не было. И 1 человек у нас клинически выздоровел. Мы уже получили первый негативный его тест.

Щойно в країні послабили карантинні обмеження, в лікарні області приїхали опозиційні політики - привезли допомогу.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":

Ну сегодня у нас неделя как разрешили официально ездить по стране. Верховна Рада выпустила разрешение. И очень важно сейчас понять что у нас с эпидемией, как боремся. Чем можем помочь, как люди и как законодатели.

Допомоги тут потребують не лише лікарні області. Карантин боляче вдарив і по місцевому бізнесу.

Хоча є й унікальні випадки. На цьому виробництві, попри карантин, не скоротили жодного робітника, навіть запустили новий цех.

Володимир Мормуль, директор харчового виробництва:

Предприятия работало в штатном режиме. Выпустили и продали больше чем ожидали. Потому что спрос продуктов вырос, все покупали чтобы отсидеться. Ну а в апреле соответственно упал. Потому что сумки и холодильники были.

До того ж усе це власним коштом. Обіцяних владою пільгових кредитів підприємці так і не побачили.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":

Хоть был и карантин сами, за свои деньги запустили новый цех. Не получив кредитов от государства обещанных. Они мне сказали что кредиты предлагают под 18 процентов. Как можно это выдержать. Где обещанные кредиты под 5%? Все осталось на бумаге.

В області показали, що можуть ефективно боротися і з епідемією, і з кризою. Але робити це буде значно простіше, якщо реальна допомога не залишатиметься на папері.