Останні приготування перед історичним запуском. Уже завтра SpaceX уперше відправить астронавтів на Міжнародну космічну станцію - подія, до якої компанія Ілона Маска йшла 18 років.

На борту створеного SpaceX космічного корабля Crew Dragon полетять американські космонавти Даглас Харлі та Роберт Бенкен. Очікують, що на запуску з мису Канаверал у штаті Флорида буде присутній президент США Дональд Трамп. Політ на МКС триватиме близько 19 годин. Останні 9 років НАСА сплачувала Росії за доставку своїх космонавтів на МКС на кораблях "Союз". Мета нинішньої місії - відновити орбітальні запуски у США та розпочати нову еру в освоєнні космосу.