В Украине "падает" заболеваемость COVID-19 во всех регионах [ Редактировать ]
В среду, 27 мая, в Украине за сутки зафиксировано 321 новых случаев COVID-19. Об этом свидетельствует новая статистика МОЗ.
Всего в Украине 21905 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них 658 летальных, 7995 пациентов выздоровели.
Винницкая область - 932 случая;
Волынская область - 814 случаев;
Днепропетровская область - 905 случаев;
Донецкая область - 155 случаев;
Житомирская область - 660 случаев;
Закарпатская область - 1104 случая;
Запорожская область - 420 случаев;
Ивано-Франковская область - 1327 случаев;
Кировоградская область - 489 случаев;
м. Киев - 2739 случаев;
Киевская область - 1474 случая;
Львовская область - 1443 случая;
Луганская область - 45 случаев;
Николаевская область - 281 случай;
Одесская область - 853 случая;
Полтавская область - 267 случаев;
Ривненская область - 1514 случаев;
Сумская область - 166 случаев;
Тернопольская область - 1126 случаев;
Харьковская область - 959 случаев;
Херсонская область - 177 случаев;
Хмельницкая область - 381 случай;
Черновицкая область - 3144 случая;
Черкасская область - 393 случая;
Черниговская область - 137 случаев.
Ранее мы писали, что в ВОЗ назвали новый центр эпидемии COVID-19.
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