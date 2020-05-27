В среду, 27 мая, в Украине за сутки зафиксировано 321 новых случаев COVID-19. Об этом свидетельствует новая статистика МОЗ.

Всего в Украине 21905 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них 658 летальных, 7995 пациентов выздоровели.

Винницкая область - 932 случая;

Волынская область - 814 случаев;

Днепропетровская область - 905 случаев;

Донецкая область - 155 случаев;

Житомирская область - 660 случаев;

Закарпатская область - 1104 случая;

Запорожская область - 420 случаев;

Ивано-Франковская область - 1327 случаев;

Кировоградская область - 489 случаев;

м. Киев - 2739 случаев;

Киевская область - 1474 случая;

Львовская область - 1443 случая;

Луганская область - 45 случаев;

Николаевская область - 281 случай;

Одесская область - 853 случая;

Полтавская область - 267 случаев;

Ривненская область - 1514 случаев;

Сумская область - 166 случаев;

Тернопольская область - 1126 случаев;

Харьковская область - 959 случаев;

Херсонская область - 177 случаев;

Хмельницкая область - 381 случай;

Черновицкая область - 3144 случая;

Черкасская область - 393 случая;

Черниговская область - 137 случаев.

Ранее мы писали, что в ВОЗ назвали новый центр эпидемии COVID-19.