Туреччина відчиняє курорти для українських туристів [ Редактировать ]
З першого липня готова приймати українських туристів Туреччина. Про це повідомляють місцеві ЗМІ. Авіасполучення з іншими країнами уряд в Анкарі призупинив через пандемію коронавірусу.
З 10 червня відновлять польоти до Греції, Болгарії, Катару та Бахрейну. З першого липня, крім українців, до Туреччини зможуть їздити громадяни Молдови, Узбекистану, Китаю та Канади. В останню чергу Анкара скасує заборону на в'їзд для Сполучених Штатів.
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