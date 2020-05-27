В останню чергу Анкара скасує заборону на в'їзд для Сполучених Штатів

З першого липня готова приймати українських туристів Туреччина. Про це повідомляють місцеві ЗМІ. Авіасполучення з іншими країнами уряд в Анкарі призупинив через пандемію коронавірусу.

З 10 червня відновлять польоти до Греції, Болгарії, Катару та Бахрейну. З першого липня, крім українців, до Туреччини зможуть їздити громадяни Молдови, Узбекистану, Китаю та Канади. В останню чергу Анкара скасує заборону на в'їзд для Сполучених Штатів.